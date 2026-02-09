blitz con kalashnikov sulla brindisi lecce fermati due sospetti

Momenti di tensione sulla strada tra Brindisi e Lecce. Un commando armato ha aperto il fuoco con kalashnikov contro un furgone portavalori vicino allo svincolo di Tuturano. La polizia ha fermato due sospetti, ma ancora non sono chiare le motivazioni dell’attacco. La scena si è svolta velocemente, lasciando paura tra gli automobilisti che transitavano in zona.

AGI - Momenti di paura sulla superstrada Brindisi–Lecce, all’altezza dello svincolo di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato un furgone portavalori. Il blitz è scattato con l’incendio di un mezzo pesante, utilizzato per bloccare entrambe le carreggiate e isolare la zona. Le fiamme hanno avvolto il camion, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale sanitario. Nonostante il colpo fosse stato preparato nei minimi dettagli con precisione chirurgica, dotazione e assetto da guerra e capacità tipiche di chi è esperto in colpi del genere, il denaro è rimasto all'interno del blindato. 🔗 Leggi su Agi.it

