Brian Eno incanta Parma | arte pace e spazi ritrovati con Seed e My Light Years

A Parma, l’artista e musicista ha presentato due nuove installazioni, intitolate “Seed” e “My Light Years”. Le opere sono state allestite in spazi pubblici della città, coinvolgendo il pubblico in un percorso di fruizione e riflessione. L’evento ha attirato numerosi visitatori, che hanno potuto esplorare le installazioni in un’atmosfera di condivisione e di pace. La manifestazione si è svolta in una cornice di attenzione alle tematiche di arte e spazio pubblico.

Molto più di una mostra: Brian Eno sceglie Parma per presentare due nuove installazioni e, insieme, rilanciare una visione del mondo fondata sulla bellezza e sulla condivisione. L’artista britannico inaugura “Seed” e “My Light Years”, due progetti che riportano alla vita il Complesso di San Paolo.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate "My Light Years", la prima mostra europea di Brian Eno a ParmaDal 1° maggio al 2 agosto, Parma ospita l’universo sonoro e visivo di Brian Eno attraverso “ SEED” e “ My Light Years”, realizzat i dal Comune di... Il giardiniere di suoni. Brian Eno a Parma, ottantasei anni e l'arte di piantare semiDal 30 aprile al 2 agosto il maestro britannico torna in Italia con un doppio progetto: installazioni luminose e giardini sonori. Contenuti di approfondimento L’obliquità tra suono e immagine, l’arte di Brian Eno a Parma in tutto e per tuttoDa venerdì 1° maggio fino al 2 agosto la città emiliana ospita l’installazione sonora SEED e l’esposizione My Light Years. Il cuore del progetto è nato dalla collaborazione con la scrittrice turca Ece ... editorialedomani.it Brian Eno a Parma, elogio dello stare insieme contro la guerra e i socialÈ un inno all'arte del condividere spazi ed esperienze, il ritorno in Italia di Brian Eno. ansa.it