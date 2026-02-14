Il giardiniere di suoni Brian Eno a Parma ottantasei anni e l' arte di piantare semi

Brian Eno, il noto produttore musicale e artista, ha portato il suo talento a Parma per un concerto che ha attirato molti appassionati. A ottantasei anni, Eno continua a sperimentare e a condividere la sua passione per il suono, creando atmosfere coinvolgenti. La città emiliana, dopo aver recuperato importanti tesori architettonici, cercava un evento che sottolineasse la sua capacità di innovare e di dialogare con il presente. Durante la serata, Eno ha utilizzato strumenti insoliti, come sintetizzatori e dispositivi di manipolazione sonora, per trasformare il teatro Regio in un grande laboratorio di suoni. La

Che la città emiliana, dopo l'anno della Capitale della Cultura e le fatiche erculee dei restauri che hanno riportato alla luce gioielli architettonici rimasti troppo a lungo nell'ombra e nell'incuria, avesse bisogno di un evento che segnasse non tanto una consacrazione quanto piuttosto una conferma della propria vocazione contemporanea, era nell'aria. Che questo evento prendesse le sembianze di Brian Eno, è invece una di quelle notizie che sorprendono. Ma del resto chi, se non lui, figura chiave del rock d'avanguardia, compositore e "inventore" dell'ambient? Perché se c'è un artista capace di abitare gli spazi con quella gentile invasività che non sovrasta ma dilata, che non impone ma suggerisce, quello è proprio il laureato con Leone d'Oro alla Biennale di Venezia nel 2023, il produttore che ha reso possibili capolavori altrui senza mai farsi da parte.