Inzaghi Immobile incorona l’ex Inter | Il migliore che ho avuto con lui ho vinto tanto

Ciro Immobile ha dichiarato che l’allenatore più bravo che abbia avuto è stato un tecnico che ha guidato una squadra di calcio in Italia. Immobile ha aggiunto che con questo allenatore ha vinto molte partite e ha definito questa figura come la migliore che abbia incontrato nel suo percorso professionale. La scelta è stata comunicata pubblicamente dal calciatore durante un’intervista.

di Stefano Cori Inzaghi è stato scelto da Ciro Immobile come il miglior allenatore che ha mai avuto!. Al podcast Sky Sport Unplugged, Ciro Immobile, oltre ad aver esaltato Francesco Pio Esposito, ha parlato anche di quello che è stato a suo avviso il miglior allenatore che ha avuto e ha scelto Simone Inzaghi, ex mister di Lazio e Inter. Il tecnico piacentino è stato in nerazzurro dal 2021 al 2025. L’attaccante attualmente al Paris FC ha speso bellissime parole nei confronti di Inzaghi, con il quale ha trascorso ben 5 anni alla Lazio. Queste le parole di Immobile: SCELTO L’EX INTER « Inzaghi è il migliore che ho avuto, con lui ho vinto tanto. Vorrei rubargli la capacità di gestire il gruppo, credo sia veramente la chiave in questo mestiere e girando tanto ho trovato conferme in merito ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi, Immobile incorona l’ex Inter: «Il migliore che ho avuto, con lui ho vinto tanto» Articoli correlati Leggi anche: Bastoni ammette: "Ho accentuato il contatto, poi ho avuto una brutta reazione. Ho visto tanto finto perbenismo" Parlano l'agente pestato il suo soccorritore: "Ho avuto paura". "Quando l'ho visto accerchiato l'ho protetto con lo scudo"I due poliziotti vittime della ferocia dei manifestanti di Torino parlano per la prima volta di quanto accaduto sabato. Chivu vs Inzaghi: Inter Milan’s Struggle at the Start of the Season ##shorts #football #intermilan