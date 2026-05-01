Nella notte, un uomo di 35 anni è precipitato dal quarto piano dell'ospedale Satellite di Brescia. La Procura ha avviato delle indagini per chiarire come si sia verificato il salto di circa dieci metri, concentrandosi anche sulla manichetta antincendio presente sul luogo. Le autorità stanno esaminando le circostanze dell’accaduto per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

? Cosa sapere Uomo di 35 anni precipita dal quarto piano del Satellite di Brescia nella notte.. La Procura indaga sulla manichetta antincendio per ricostruire la dinamica del salto di dieci metri.. Un uomo di trentacinque anni, originario della Bielorussia, ha perso la vita nella notte tra martedì e mercoledì scorso a Brescia dopo essere precipitato dal quarto piano del Satellite presso la cittadella sanitaria. Il tragico evento si è consumato all’interno dell’ospedale Civile, in un contesto che le autorità stanno ora cercando di decifrare attraverso una serie di indagini tecniche. La vittima era stata trasportata d’urgenza nella struttura...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, uomo precipita dal 4° piano dell’ospedale: indagini in corso

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