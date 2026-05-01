Brescia maxi sequestro di 758 cosmetici | sanzioni fino a 25.823 euro

Nella città di Brescia, la Guardia di Finanza ha sequestrato 758 cosmetici in un negozio situato nelle vicinanze della stazione. L'intervento ha portato a sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 25.823 euro. L'operazione si è concentrata sul controllo dei prodotti in vendita, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle motivazioni o sull'origine dei prodotti sequestrati.

? Cosa sapere Guardia di Finanza sequestra 758 cosmetici in un negozio vicino alla stazione di Brescia.. Mancanza di etichette in italiano comporta sanzioni amministrative fino a 25.823 euro.. La Guardia di Finanza ha effettuato un maxi sequestro di 758 prodotti per la cura del corpo presso un esercizio commerciale situato vicino alla stazione ferroviaria di Brescia, in data 1 maggio 2026. L’operazione, portata avanti dai baschi verdi del Gruppo di Brescia, è scattata dopo un’accurata attività info-investigativa che ha permesso di individuare specifici indicatori di rischio legati al punto vendita. Durante l’ispezione, le forze dell’ordine hanno rimosso dagli scaffali creme per il corpo, saponi e oli destinati all’idratazione o ai massaggi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia, maxi sequestro di 758 cosmetici: sanzioni fino a 25.823 euro Notizie correlate Brescia, prodotti per la cura del corpo irregolari e non sicuri: maxi sequestro e sanzioni fino a 25mila euroBrescia, 1 maggio 2026 – Maxi sequestro di articoli non conformi al Codice del consumo nel corso di un'operazione della Guardia di finanza di... Sostanze dopanti nascoste in confezioni di vitamine, integratori e cosmetici: maxi sequestro al porto | VIDEOANCONA - La guardia di finanza nelle ultime ore ha sequestrato circa 30 mila farmaci anabolizzanti, privi di autorizzazione, per un valore di mercato... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Maxi sequestro di cocaina della Gdf: 160 kg in un Tir. Arrestati 2 albanesi; La sua casa era un bazar della cocaina: arrestato con oltre un chilo di droga - BresciaToday; Banca clandestina smantellata dalla guardia di finanza, sequestri per 40 milioni; Le finte scarpe Nike (che sembravano vere) nei negozi tra Milano e Monza: così funzionava la filiera del falso. Brescia, prodotti per la cura del corpo irregolari e non sicuri: maxi sequestro e sanzioni fino a 25mila euroNel mirino della Guardia di Finanza un esercizio commerciale vicino alla stazione ferroviaria: sottoposti a sequestro amministrativo creme, saponi e oli idratanti ... msn.com Maxi sequestro sul Sebino: in garage aveva 110 kg di cocaina puraL’operazione messa a segno dalla Guardia di Finanza di Brescia a Sarnico. La droga avrebbe potuto generare un giro d’affari vicino ai 10 milioni di euro. Arrestato un 22enne custode del box ... giornaledibrescia.it Il cardinale Tagle a Brescia per incontrare la comunità filippina x.com Radio VivaFm. ANOTR · Talk To You (ft 54 Ultra). VivaFm è radio partner ufficiale della 16esima edizione di @strawoman.it Domenica 3 maggio Partenza ore 10.30 daPiazza Vittoria, Brescia Torna il più grande raduno d’Italia di corsa e cam - facebook.com facebook