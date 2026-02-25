Palagonia blitz dei Carabinieri | arrestati tre spacciatori

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Sezione Radiomobile nel cuore del paese. A Palagonia, in provincia di Catania, un’attività investigativa condotta direttamente “su strada” ha portato all’arresto in flagranza di tre uomini di 26, 32 e 38 anni, tutti residenti in paese. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia locale li hanno fermati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sulla base degli indizi raccolti che saranno ora valutati dall’autorità giudiziaria. I tre erano già conosciuti alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie. In particolare, il 26enne risultava anche sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. La segnalazione e i sospetti sulla sala giochi. Secondo quanto ricostruito, i Carabinieri avevano raccolto informazioni su una presunta attività di spaccio avviata all’interno di una sala giochi di via Circonvallazione, situata a pochi metri da una scuola media. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

