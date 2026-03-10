In Emilia-Romagna si registra un aumento degli infortuni in itinere e un incremento delle denunce per malattie professionali. Secondo i dati raccolti, i numeri relativi agli infortuni nei luoghi di lavoro rimangono sostanzialmente stabili, mentre si osserva una crescita delle segnalazioni relative alle malattie legate all’attività lavorativa. Il quadro viene descritto da un rappresentante sindacale della provincia di Piacenza.

In Emilia-Romagna aumentano gli infortuni in itinere e crescono le denunce per malattie professionali:a proporre il quadro Bruno Carrà, coordinatore provinciale Rls e Rlst della Cgil di Piacenza «I dati Infortunistici nei luoghi di lavoro nella nostra regione sono pressoché stabili, essendo conteggiati 76.818 gli infortuni denunciati nel 2025 contro i 75.868 nel 29024 (+ 1,3%), mentre aumentano gli infortuni in itinere (+10%, da 11.127 nel 2024 a 12.245 nel 2025), sempre in Emilia Romagna. Le denunce - scrive - sempre in Regione delle malattie professionali sono altresì aumentate del 7,5%, da 7.543 nel 2024 a 8.106 nel 2025: al primo posto con oltre il 70% del totale troviamo le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, seguono le malattie del sistema nervoso e l’ipoacusia da rumore. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

In Emilia-Romagna crescono gli infortuni sul lavoro e le malattie professionaliNel 2025, in Emilia-Romagna, sono cresciuti sia gli infortuni sul lavoro che le malattie professionali.

Infortuni sul lavoro in Emilia-Romagna in aumento: 92 morti nel 2025, crescono anche le malattie professionaliSul piano territoriale, le province in cui si è registrato un aumento sono quelle di Forlì-Cesena (+6,1% e 7.

Contenuti e approfondimenti su In Emilia Romagna aumentano gli...

Temi più discussi: EMILIA-ROMAGNA: Aumento benzina, la Guardia di Finanza controlla i distributori; In Emilia-Romagna +35% richieste di psicologo dopo il Covid: in arrivo app e numero verde per i giovani; Torna il caldo? Di quanto si alzano le temperature in Emilia-Romagna: le previsioni dell’esperto meteo; Furti in abitazione, Emilia-Romagna quarta per incidenza: a Reggio casi in aumento.

In Emilia-Romagna +35% richieste di psicologo dopo il Covid: in arrivo app e numero verde per i giovaniOltre 40mila prestazioni nelle Case della comunità. La Regione punta a rendere strutturale lo psicologo di base e amplia l’accesso gratuito fino a 26 anni ... bolognatoday.it

Calano i morti sulla strada in Emilia, ma aumentano in RomagnaBOLOGNA, 16 DIC - In Emilia-Romagna nel 2024 si sono verificati 16.758 incidenti stradali che hanno causato 273 morti e 21.632 feriti. Rispetto al 2023 il numero degli incidenti è rimasto stabile ... ansa.it

Hai la passione per il canto Passi intere serate a cantare con gli amici Se vivi in Emilia Romagna e hai più di 18 anni, iscriviti al nuovo programma musicale #Mediaset! Partecipare è semplice e veloce. Scopri come fare sul nostro sito radiosubasio - facebook.com facebook

Eon Reality, a processo i vertici del gruppo californiano: «Regione Emilia-Romagna truffata per 6,3 milioni» x.com