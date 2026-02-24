Brasile | frane devastano Juiz de Fora 14 morti e 440 sfollati

Le intense piogge hanno provocato frane a Juiz de Fora, causando la morte di 14 persone e lo sfollamento di 440 abitanti. La massa di fango e detriti ha inghiottito alcune zone della città, lasciando molte famiglie senza casa. I soccorritori lavorano senza sosta per recuperare eventuali sopravvissuti e mettere in sicurezza l’area. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutano i danni causati dal maltempo.

