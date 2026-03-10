servizio civile universale con caritas bergamasca 14 posti per i giovani che vogliono fare la differenza

Il Servizio Civile Universale offre 14 posti disponibili presso la Caritas Bergamasca per giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano dedicarsi a un anno di impegno sociale. Il progetto mira a coinvolgere i partecipanti in attività di servizio alla comunità, promuovendo la crescita personale e la cittadinanza attiva. I posti sono rivolti a chi intende fare la differenza attraverso un'esperienza di volontariato.

IL PROGETTO. Disponibili 14 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni desiderosi di vivere un anno di impegno, crescita e cittadinanza attiva a servizio della comunità. I progetti proposti offrono esperienze concrete accanto alle persone più fragili del territorio, con l’obiettivo di promuovere inclusione, benessere e relazioni significative. L’impegno previsto è di 25 ore settimanali, distribuite su 5 giorni, per una durata complessiva di 12 mesi, con un contributo mensile di più di 500 euro. Tre i percorsi disponibili, distribuiti in diversi servizi e realtà del territorio bergamasco. Il progetto si svolge all’interno di strutture residenziali per anziani e ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone ospiti, contrastando solitudine e isolamento e favorendo relazioni intergenerazionali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

