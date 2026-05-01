Sabato 2 maggio 2026 alle ore 16:00 si tiene il match tra Brentford e West Ham, un confronto che si svolge nell’ovest di Londra. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e si discutono quote e pronostici. Le due squadre arrivano a questa sfida con obiettivi diversi: i padroni di casa sono a 48 punti e cercano di mantenere il passo per un posto nelle coppe europee, mentre la prossima gara sarà fuori casa contro una delle squadre più forti del campionato.

Brentford contro West Ham a quattro giornate dalla fine del campionato con le Bees a quota 48 punti in classifica, in piena lotta per un posto nelle prossime coppe europee, e bisognose di prendersi tre punti perché la prossima sarà in trasferta all’Etihad. Anche gli Hammers però ne hanno bisogno, quartultimi come sono con sole. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Brentford-West Ham (sabato 02 maggio 2026 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Derby con qualche gol nell’ovest di Londra

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