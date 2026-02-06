Questa sera alle 16:00 si gioca Burnley contro West Ham, due squadre in crisi di risultati. Il Burnley è penultimo con 15 punti, il West Ham non va meglio con 20 punti, mentre Leeds e Nottingham Forest, che si sfidano venerdì, hanno entrambi 26 punti. La partita promette gol e tensione, anche se la classifica non sorride a nessuno delle due.

Vedremo come finirà venerdì sera tra Leeds e Nottingham Forest, ma la situazione di classifica per ora vede il Burnley penultimo con 15 punti e il West Ham terzultimo a quota 20, con le due protagoniste della partita sopracitata che ne hanno 26. Siamo dunque di fronte a uno snodo fondamentale sia per i Clarets. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Burnley-West Ham (sabato 07 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Hammers corsari e tanti gol

Questa settimana si gioca il match tra Burnley e West Ham, due squadre in piena lotta per la salvezza.

