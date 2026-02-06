Burnley-West Ham sabato 07 febbraio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa settimana si gioca il match tra Burnley e West Ham, due squadre in piena lotta per la salvezza. Il calcio di sabato pomeriggio alle 16:00 mette di fronte due formazioni che hanno bisogno di punti per risalire la classifica. Attualmente il Burnley è penultimo con 15 punti, mentre il West Ham non è molto più avanti con 20. Le due squadre sono comunque distanziate di diversi punti rispetto alle altre che si contendono la zona tranquilla, tutte sopra i 26 punti. La partita si preannuncia importante e potrebbe cambiare gli equilibri in

Vedremo come finirà venerdì sera tra Leeds e Nottingham Forest, ma la situazione di classifica per ora vede il Burnley penultimo con 15 punti e il West Ham terzultimo a quota 20, con le due protagoniste della partita sopracitata che ne hanno 26. Siamo dunque di fronte a uno snodo fondamentale sia per i Clarets.

