Liverpool-West Ham sabato 28 febbraio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 16:00 si gioca Liverpool-West Ham, una sfida tra una squadra di Liverpool che cerca di entrare tra le prime cinque in classifica e un West Ham molto combattivo. Le formazioni ufficiali saranno annunciate prima del calcio d’inizio. Le quote e i pronostici sono disponibili sui principali siti di scommesse.

Partita importantissima tra un Liverpool in lotta per un posto tra le prime cinque, per non restare fuori dalla Champions League il prossimo anno a meno di non vincere l’edizione corrente, e un West Ham redivivo e più combattivo che mai. Gli Hammers sono sempre al terzultimo posto nella classifica di Premier League ma sono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

