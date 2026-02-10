Joel Embiid salta la sfida dei 76ers contro i Portland Trail Blazers

La stella dei 76ers Joel Embiid salta la partita contro i Portland Trail Blazers. La decisione arriva dopo che i dirigenti della squadra hanno deciso di gestire con attenzione il calendario e le condizioni fisiche dei giocatori. Embiid non è in campo, lasciando i tifosi e gli avversari in attesa di capire quando potrà tornare a giocare. La squadra ha preferito non rischiare altri infortuni e ha deciso di lasciarlo a riposo.

26,6 punti di media, 7,5 rimbalzi e 3,9 assist a partita. 31 partite disputate finora, rispetto alle 19 della scorsa stagione e alle 39 della stagione precedente. Sabato a Phoenix Embiid aveva segnato 33 punti nella vittoria, ma contro Portland lo staff ha optato per una gestione fisica. Nella stessa gara i Sixers hanno escluso anche Quentin Grimes e Quentin Dominick per malattia. Assente inoltre Paul George, sospeso di recente per 25 partite per violazione dei termini del programma anti-droga NBA; Philadelphia ospiterà i New York Knicks mercoledì.

