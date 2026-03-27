Boxe | Francesco Grandelli contro Liam Davies a Manchester l’Europeo dei piuma

A Manchester, alla Co-op Arena, si svolge un incontro di pugilato tra Francesco Grandelli e Liam Davies, valido per il titolo europeo dei pesi piuma. L’evento si colloca come sottoclou del match tra due pesi massimi, Moses Itauma e Jermaine Franklin Jr. La sfida tra Grandelli e Davies attira l’attenzione degli appassionati di pugilato presenti all’arena.

Nell’immediato sottoclou del confronto dei pesi massimi tra Moses Itauma e Jermaine Franklin Jr., alla Co-op Arena di Manchester gli occhi sono puntati sulla sfida valida per il titolo europeo dei pesi piuma. A contenderselo il pugile di casa Liam Davies e un Francesco Grandelli che, negli ultimi due anni, ha più volte tentato la scalata continentale senza riuscire a trovarla. Ci aveva provato con il britannico Nathanael Collins per l’EBU Silver a maggio del 2024, ci aveva riprovato per l’Europeo, quello vero, a Carbonia nel dicembre dello stesso anno contro Cristobal Lorente. Ma anche contro lo spagnolo non era andata bene. E allora... 🔗 Leggi su Oasport.it

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