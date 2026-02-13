Botte e minacce alla ex arrestato mentre va al lavoro nelle Marche

Un uomo di 36 anni di Umbertide è stato arrestato questa mattina nelle Marche mentre stava andando al lavoro, dopo aver minacciato e picchiato ripetutamente la sua ex convivente. La lite, scoppiata per motivi legati a questioni di gelosia, si è trasformata in una serie di comportamenti violenti che hanno allarmato i vicini, alcuni dei quali hanno chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno trovato l'uomo in auto, ancora agitato, e lo hanno fermato per portarlo in caserma.

Un uomo di 36 anni, di Umbertide, è stato arrestato per una serie di condotte violente e intimidatorie commesse in danno della sua ex convivente. L'uomo è stato rintracciato dai poliziotti mentre si trovava nelle Marche per lavoro. La vicenda è iniziata con la denuncia presentata dalla ex compagna, che ha raccontato agli investigatori di essere stata più volte vittima di percosse, lesioni e minacce. Gli agenti hanno ricostruito gli episodi denunciati, raccogliendo riscontri documentali e analizzando il contesto relazionale in cui le violenze erano maturate. Un lavoro investigativo che ha consentito di delineare quello che la Procura di Perugia definisce "un particolarmente grave quadro indiziario", caratterizzato da una condotta reiterata e da comportamenti vessatori e intimidatori nei confronti della donna.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su botte minacce

A Pisa, un uomo di 34 anni con precedenti violenti è stato arrestato per tentata estorsione.

Ultime notizie su botte minacce

Argomenti discussi: Botte e minacce di morte alla ex nonostante il divieto di avvicinamento: venticinquenne in carcere; Botte e minacce dall’ex: Lui è uscito dal carcere. Mia figlia è chiusa in casa; Botte e minacce alla compagna. Arrestato un 35enne; Rapinarono un minimarket. Botte e minacce al titolare per della birra: condannati.

Botte, insulti e minacce alla compagna: uomo condannatoBotte, insulti e minacce alla compagna: uomo condannato. Nei guai un 51enne, che dovrà scontare 3 anni e 10 mesi di carcere. laprovinciadibiella.it

Massacra di botte la compagna davanti alla bimba di 3 anni: Io posso uscire dal carcere, tu resti sotto terraBotte e minacce di morte alla compagna davanti alla figlia di 3 anni. Io posso uscire dal carcere, tu resti sotto terra, le diceva. fanpage.it

Il 46enne era stato fermato dopo mesi di botte e minacce: la donna si era salvata chiudendosi in auto - facebook.com facebook

Botte e minacce di morte alla ex nonostante il divieto di avvicinamento: venticinquenne in carcere x.com