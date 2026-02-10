Botte e minacce ai passanti vicino al Policlinico coppia di aggressori in carcere

I carabinieri di Modena hanno arrestato una donna di 43 anni dopo un lungo periodo di ricerca. La donna, coinvolta in un’aggressione avvenuta lo scorso ottobre vicino al Policlinico, aveva minacciato e picchiato diverse persone. I passanti erano spaventati e alcuni sono rimasti feriti. La collaborazione tra le forze dell’ordine di Modena e Reggio Emilia ha portato all’arresto, che ha concluso mesi di indagini e ricerche.

Modena, 10 febbraio 2026 – Lo scorso 14 ottobre aggredirono quattro persone nella zona del Policlinico di Modena, ieri, i carabinieri di Modena hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna italiana di 43 anni ricercata da alcuni mesi ed individuata anche grazie alla collaborazione del personale della questura di Reggio Emilia. La stessa, secondo le indagini coordinate dalla procura, assieme ad un uomo di 31 anni della Turchia, attualmente già in carcere come misura cautelare per gli stessi fatti, si sarebbe resa responsabile di rapina in concorso, estorsione e lesioni personali.

