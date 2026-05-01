Nel primo trimestre del 2026, il mercato finanziario europeo ha registrato un aumento significativo di afflussi sugli ETF e sugli ETF azionari, con molti investitori internazionali che hanno indirizzato capitali verso i fondi europei. Questa crescita ha portato a un incremento della capitalizzazione delle aziende e del risparmio gestito nel continente. I dati mostrano una forte attenzione verso i prodotti finanziari europei, con una presenza crescente di investitori privati a livello globale.

L’Europa e il suo mercato finanziario sono stati fortemente attenzionati nel primo trimestre del 2026 da un novero crescente di investitori privati e capitali che hanno spinto verso l’alto la capitalizzazione delle imprese e il risparmio gestito. Nonostante un’economia che non ha lo stesso dinamismo e la medesima capacità innovativa di quella statunitense o i tassi di crescita di quella cinese, e al netto dell’assenza di un sistema borsistico comune e capace di creare virtuose economie di scala, diversi fattori contingenti hanno portato gli investitori a guardare con attenzione al Vecchio Continente. Morningstar ha sottolineato che i fondi...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Boom di afflussi sugli Etf e Eta: gli investitori mondiali scommettono sui fondi europei

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