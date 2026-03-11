Febbraio 2026 | 56,3 miliardi in afflussi record per gli ETF

A febbraio 2026 il mercato degli ETF in Europa ha attirato 56,3 miliardi di dollari, un nuovo record di afflussi che supera di gran lunga quanto raccolto nel mese precedente. I fondi negoziati in borsa continuano a mostrare una forte crescita, con volumi di investimento che segnano un picco storico. La tendenza si conferma come una delle più significative degli ultimi mesi nel settore degli strumenti finanziari.

Il mercato degli ETF domiciliati in Europa ha registrato a febbraio 2026 un afflusso record di 56,3 miliardi di dollari, superando i livelli del mese precedente. Questo risultato conferma una tendenza crescente guidata principalmente da investimenti azionari e obbligazionari, con una preferenza marcata per le esposizioni globali e governative. I dati indicano che la raccolta totale dei primi due mesi dell’anno ha raggiunto i 112,2 miliardi di dollari, un traguardo che l’anno scorso si è riusciti ad ottenere solo entro il mese di maggio. La spinta principale proviene dagli strumenti azionari, che hanno attratto 45,9 miliardi di dollari, mentre il comparto obbligazionario ha raccolto 9,8 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

