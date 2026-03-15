Negli ultimi cinque giorni, gli ETF statunitensi legati al Bitcoin hanno registrato afflussi di denaro senza precedenti. Questa settimana segna un momento importante per gli investitori americani che hanno scelto di puntare sugli strumenti finanziari correlati alla criptovaluta. I flussi di capitale sono aumentati significativamente, evidenziando un interesse crescente verso il settore.

È una settimana storica per gli investitori americani che hanno imboccato la via degli strumenti finanziari legati al Bitcoin. Per la prima volta nel 2026, i fondi scambiati in borsa negli Stati Uniti hanno registrato cinque giorni consecutivi di afflussi di capitale, segnando un record di durata mai finora nell’anno corrente. I dati indicano che nei sette giorni precedenti si sono registrati circa 767 milioni e mezzo di dollari netti entranti, confermando un trend positivo che dura da tre settimane. L’atmosfera sul mercato è cambiata radicalmente rispetto all’inizio dell’anno, caratterizzato da turbolenze. Nonostante il prezzo del Bitcoin stesso sembri ancora in difficoltà, con movimenti laterali e resistenze intorno ai 74. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin: 5 giorni di afflussi record per gli ETF USA

Articoli correlati

Febbraio 2026: 56,3 miliardi in afflussi record per gli ETFIl mercato degli ETF domiciliati in Europa ha registrato a febbraio 2026 un afflusso record di 56,3 miliardi di dollari, superando i livelli del mese...

Record di afflussi, record di instabilità: ecco cosa succede a oro e argentoIl 2025 è stato l’anno che ha ridisegnato le mappe mentali degli investitori nel campo dei metalli preziosi.

Bitcoin Spot ETFs Record Third-Largest Weekly Outflow – Is

Tutti gli aggiornamenti su Bitcoin 5 giorni di afflussi record per...

Discussioni sull' argomento Bitcoin arretra da 71.700$, ICP vola grazie alla quotazione su Upbit: Mercati Crypto Oggi; Previsioni Bitcoin: Proiezioni Prezzi $BTC [2026/2027]; Analisi tecnica Bitcoin (BTC); Previsioni sul prezzo del Bitcoin: I trader puntano sul recupero di Bitcoin a 80.000$.

Bitcoin 5 mesi in rosso: ma i futures raccontano una storia diversa [Analisi]I futures di Bitcoin segnalano accumulo silenzioso sui minimi, mentre il prezzo crollava. Ora la geopolitica alimenta il panico. criptovaluta.it

#Bitcoin, perché dall’inizio della guerra contro l’Iran va meglio dell’oro x.com

Mining di #Bitcoin e riscaldamento insieme. È questa la nuova frontiera energetica https://loom.ly/bAVeMCs facebook