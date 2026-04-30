Innovazione a scuola e didattica del futuro | due scuole italiane in lizza per il Global Schools Prize 2026 della Varkey Foundation

Da orizzontescuola.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due istituti portano l'eccellenza educativa nazionale sul palcoscenico mondiale. L'IISS Ettore Majorana di Brindisi e il Liceo Scientifico Statale "Alessandro Volta" di Reggio Calabria sono infatti entrati ufficialmente nella rosa dei 50 finalisti della prima edizione del Global Schools Prize 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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