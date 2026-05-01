Book fotografici e pesci morti l' opposizione smonta il marketing del Comune | Solo deleghe vuote

Nel consiglio comunale di Viterbo si discute dell’approvazione del rendiconto di gestione 2025 e delle variazioni al bilancio di previsione 20262028, con un clima acceso tra maggioranza e opposizione. Durante la seduta, l’opposizione ha contestato alcune iniziative dell’amministrazione, tra cui l’organizzazione di book fotografici e l’utilizzo di pesci morti, definendo il tutto come un tentativo di marketing privo di contenuto. La discussione si concentra sulle deleghe attribuite e sui criteri di spesa adottati dall’amministrazione comunale.

Il consiglio comunale di Viterbo affronta l'approvazione del rendiconto di gestione 2025 e le variazioni al bilancio di previsione 20262028 in un clima di forte scontro sulle priorità dell'amministrazione. Al centro della polemica finiscono le spese per la promozione territoriale e la gestione.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Identità del territorio e “tesori” da promuovere: il piano di marketing territoriale del ComuneValorizzare l’identità del territorio, puntare sulle eccellenze locali e promuovere un modello di sviluppo turistico sostenibile. Airola, l’opposizione all’attacco: “Dal Comune solo silenzi, servizi inefficienti e tasse al massimo”Tempo di lettura: 2 minutiClima sempre più teso ad Airola, dove i consiglieri comunali di opposizione tornano a puntare il dito contro...