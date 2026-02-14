Airola l’opposizione all’attacco | Dal Comune solo silenzi servizi inefficienti e tasse al massimo

Ad Airola, i consiglieri di minoranza accusano il Comune di ignorare le richieste della cittadinanza, peggiorando i servizi e aumentando le tasse. La tensione tra opposizione e amministrazione comunale cresce, mentre i cittadini si lamentano di strade dissestate e tasse che raggiungono livelli record. I consiglieri ritengono che le scelte dell’amministrazione di Falzarano abbiano aggravato la situazione economica delle famiglie locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Clima sempre più teso ad Airola, dove i consiglieri comunali di opposizione tornano a puntare il dito contro l'amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Falzarano, denunciando silenzi istituzionali, disservizi e una pressione fiscale ritenuta insostenibile per i cittadini. Già lo scorso 7 febbraio 2026 Giulia Abbate, Gennaro Falzarano, Giuseppe Maltese, Giuseppe Stravino e Biagio Supino avevano diffuso un comunicato pubblico nel quale segnalavano una serie di criticità che, da tempo, interesserebbero la comunità. Nel mirino, oltre ai servizi ritenuti inefficienti, anche presunte perdite milionarie di fondi comunali che, secondo l'opposizione, avrebbero sottratto risorse preziose alle casse pubbliche, con ricadute dirette sui servizi destinati ai cittadini.