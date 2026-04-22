Identità del territorio e tesori da promuovere | il piano di marketing territoriale del Comune

Il Comune ha presentato un nuovo piano di marketing territoriale che si concentra sulla valorizzazione delle caratteristiche distintive della zona e sui punti di forza locali. L’obiettivo è mettere in evidenza i “tesori” del territorio, dalle tradizioni alle produzioni tipiche, e sviluppare un modello di turismo che rispetti l’ambiente e le comunità. Attraverso questa strategia, si intende attirare visitatori e rilanciare l’economia locale.

Valorizzare l’identità del territorio, puntare sulle eccellenze locali e promuovere un modello di sviluppo turistico sostenibile. Queste le direttive di “Piacenza Nexus – Piano di marketing territoriale strategico per il turismo”, presentato oggi alla Sala dei Teatini e curato da Fondazione Promo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Carta d'identità elettronica, Municipi nel caos. Nuovo piano del ComuneCirca 133 mila cittadini romani usano ancora la vecchia carta d'identità cartacea, che scade il 3 agosto, ma non hanno il passaporto e quindi da... Leggi anche: Il Comune pronto a correre ai ripari: "Nel Piano di governo del territorio più edilizia convenzionata e sociale" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festa della Lombardia; Il Comune di Fiumicino lancia un Concorso fotografico aperto ai cittadini; Pietracatella, musica e narrazione si fondono per raccontare l’identità del territorio - isNews; Tra vino, mare e orti, un viaggio tra i paesaggi e le identità della Campania. Garfagnana Terra Unica è un libro che svela l’identità del territorioCASTELNUOVODomenica, alle 14.30, presso l’area spettacoli allestita all’interno della tensostruttura in piazzale Chiappini a Castelnuovo, l’Unione Comuni Garfagnana presenta il volume Garfagnana ... lanazione.it Il Museo Civico di Alia: custode della memoria e dell’identità del territorioIl Museo Civico di Alia rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la tutela e la valorizzazione della memoria storica, culturale ed etno-antropologica del territorio. Situato nel cuore del ... ansa.it Un riconoscimento per l'impegno nella promozione dell'identità del territorio - facebook.com facebook