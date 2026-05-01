A Ferrara, dal 4 maggio al 21 giugno, si svolge la decima edizione del festival Bonsai, che prevede la messa in scena di 19 spettacoli. Questo evento utilizza il tessuto urbano della città come spazio per rappresentazioni teatrali e performance, creando un palcoscenico diffuso. La manifestazione coinvolge diverse location tra strade, piazze e cortili, offrendo agli spettatori un modo diverso di vivere il teatro e la città.

? Cosa sapere Ferrara ospita dal 4 maggio al 21 giugno la decima edizione del festival Bonsai.. Il programma di 19 spettacoli trasforma il tessuto urbano in un palcoscenico diffuso.. Dal 4 maggio al 21 giugno la città di Ferrara ospiterà la decima edizione di Bonsai, il festival di teatro contemporaneo organizzato dall’associazione Ferrara Off che propone un programma di 19 spettacoli tra anteprime e prime nazionali. Il traguardo della decima edizione segna una metamorfosi strutturale per l’iniziativa: nata originariamente come una rassegna focalizzata sul microteatro, la manifestazione si è evoluta in un festival teatrale diffuso che occupa l’intero tessuto urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bonsai a Ferrara: 19 spettacoli tra storia e teatro diffuso

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