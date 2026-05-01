Bondì interrogatorio a Regina Coeli | la difesa nega la frase Anpi

Eithan Bondì è stato ascoltato in carcere a Regina Coeli in merito a un’accusa di tentato omicidio di due esponenti dell’Anpi. La difesa ha negato che Bondì abbia pronunciato una frase riferita all’Anpi durante l’interrogatorio. Le autorità continuano a indagare sui dettagli dell’episodio e sulle eventuali motivazioni dietro l’atto. La vicenda resta sotto osservazione mentre si attendono sviluppi nelle indagini.

? Cosa sapere Eithan Bondì interrogato a Regina Coeli per il tentato omicidio di due esponenti Anpi.. La difesa nega l'appartenenza del giovane alla Brigata Ebraica nei verbali della Procura.. Eithan Bondì compare questa mattina venerdì 1 maggio 2026 presso il carcere di Regina Coeli per l’interrogatorio di garanzia, dopo che la Procura di Roma ha richiesto la conferma del carcere per le accuse di tentato omicidio mosse all’uomo. L’udienza odierna si apre in un clima di estrema complessità investigativa, con il tribunale chiamato a valutare le responsabilità legate agli eventi occorsi lo scorso 25 aprile a Roma. In quella data, il giovane si...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bondì, interrogatorio a Regina Coeli: la difesa nega la frase Anpi Notizie correlate Regina Coeli, 12 aprile, Papa Leone XIV spiega come si fa a nutrire la fedePapa Leone XIV al Regina Coeli nella Domenica della Divina Misericordia spiega quali sono gli elementi essenziali per nutrire la fede e renderla... Regina Coeli 6 aprile, Papa Leone XIV: la verità della Resurrezione va oltre le fake newsPapa Leone XIV al Regina Coeli del Lunedì dell’Angelo: la verità della Resurrezione di Cristo supera le fake news e vince. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Chi è Bondì, il 21enne della Comunità ebraica fermato per gli spari del 25 aprile; Eitan Bondi, chi è il 21enne accusato degli spari del 25 aprile a Roma; Spari al 25 aprile, l’arrivo in scooter e la fuga verso Piramide: il video che mostra Eithan Bondì colpire due iscritti Anpi; Eitan Bondì, l'arsenale nascosto nella sua camera: mitraglietta, fucile da cecchino, pistole e munizioni. Agguato del 25 aprile, attesa per l'interrogatorio di BondìIl giovane deve rispondere di tentato omicidio per il ferimento di due iscritti all'Anpi. L'arma non è stata trovata ... rainews.it Chi è Eithan Bondi: l’iscrizione all’università, l’esperienza da agente immobiliare, il lavoro da rider e i coltelli in casaIl 21enne fermato per gli spari del 25 aprile trasferito nel carcere di Regina Coeli: ha ammesso di aver usato un’arma di softair contro due iscritti all’Anpi ... quotidiano.net Regina Coeli e Adorazione Eucaristica in diretta da Assisi Maria Vision Italia Canale 255 TV www.mariavision.it o pure su Facebook: https://fb.watch/GOUrIaDa2j/ Puoi lasciare la tua intenzione di preghiera al WhatsApp: 329 553 3241 o chiamare in diretta al 0 - facebook.com facebook H. 11:55 I #Salmi H. 12:00 #Regina Coeli - Ora #Media x.com