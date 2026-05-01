Un giovane di 21 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver confessato di aver provocato lesioni a due persone appartenenti all'Anpi nel parco Schuster di Roma il 25 aprile. La vicenda si è svolta nel contesto di un episodio che ha portato il giudice a disporre la misura cautelare per tentata lesione aggravata dalla premeditazione. La ricostruzione dei fatti si basa sulla confessione del ragazzo.

? Cosa sapere Eitan Bondì ferisce due esponenti Anpi al parco Schuster di Roma il 25 aprile.. Il gip dispone gli arresti domiciliari per tentata lesione aggravata dalla premeditazione.. Il ventunenne Eitan Bondì ha lasciato il carcere di Regina Coeli oggi, dopo che il gip ha disposto la trasformazione della sua misura cautelare in arresti domiciliari a seguito dell’interrogatorio di garanzia relativo all’episodio avvenuto il 25 aprile presso il parco Schuster di Roma. L’indagato, arrestato dai carabinieri nella sua abitazione un paio di giorni fa, è ora accusato di tentate lesioni aggravate dalla premeditazione. Il capo d’imputazione originario, che ipotizzava il duplice tentato omicidio, è stato riformulato dalle autorità giudiziarie dopo l’analisi dei fatti legati all’uso di una pistola ad aria compressa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bondì ai domiciliari: il 21enne confessa le lesioni al parco Schuster

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