Bolzaneto | aperta la casa della cultura dedicata a Edoardo Sanguineti cosa c' è dentro

A Bolzaneto è stata inaugurata una nuova Casa della Cultura in via Pastorino 8, intitolata a Edoardo Sanguineti. La struttura è dedicata al poeta, scrittore e intellettuale, figura di rilievo del Novecento italiano, che ha vissuto per molti anni nel Municipio Val Polcevera, nel quartiere di Begato. La casa ospita spazi dedicati a esposizioni, laboratori e attività culturali, offrendo un punto di riferimento per la comunità locale.

È stata inaugurata in via Pastorino 8 a Bolzaneto, la nuova Casa della Cultura intitolata a Edoardo Sanguineti, poeta, scrittore, intellettuale e figura centrale del Novecento italiano, residente per tanti anni proprio nel Municipio Val Polcevera, al Cige di Begato. Una dedica che rappresenta un.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Sanità, inaugurata nuova Casa della Comunità: cosa c'è dentro, servizi e orariÈ stata presentata oggi, giovedì 16 aprile, la Casa della Comunità “hub” di via Assarotti 35, un edificio del'Ottocento in pieno centro città... Capitale della Cultura 2028, Edoardo Russo: "Trasformiamo le ferite dell'alluvione in un motore di rigenerazione""Forlì 2028 è un invito collettivo a sentirsi parte di un racconto corale, un'occasione per dimostrare che, quando una provincia tocca terra in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bolzaneto, inaugurata la nuova Casa della cultura intitolata a Sanguineti: Spazio aperto e condiviso; Bolzaneto riparte dalla cultura, apre la nuova Casa intitolata a Edoardo Sanguineti -; Inaugurata a Bolzaneto la Casa della Cultura Edoardo Sanguineti; Una nuova Casa della Cultura per la Valpolcevera. Inaugurata a Bolzaneto la Casa della Cultura Edoardo SanguinetiIl nuovo spazio in via Pastorino ospita biblioteca, Casa della Resistenza, Museo della Montagna e StartTappe in un unico polo culturale e sociale per la Valpolcevera ... lavocedigenova.it Genova, inaugurata a Bolzaneto la casa della cultura Edoardo Sanguineti. Salis: Opportunità non solo nel centro cittàGENOVA - È stata inaugurata in via Pastorino 8 a Bolzaneto, la nuova Casa della Cultura della Valpolcevera intitolata a Edoardo Sanguineti, ... telenord.it Inaugurata oggi la Casa della Cultura a Bolzaneto Oggi pomeriggio a Bolzaneto ha inaugurato la Casa della Cultura Edoardo Sanguineti, un nuovo punto di riferimento per la Valpolcevera. All’interno della struttura trovano spazio realtà diverse ma comple - facebook.com facebook