Sanità inaugurata nuova Casa della Comunità | cosa c' è dentro servizi e orari

Oggi è stata inaugurata una nuova Casa della Comunità nel centro cittadino, all’interno di un edificio storico rinnovato. La struttura si trova in via Assarotti 35 e ospita servizi sanitari, sociosanitari e amministrativi rivolti ai cittadini. La presentazione si è svolta giovedì 16 aprile, portando all’interno dell’edificio una serie di servizi pensati per migliorare l’accesso alle cure e alle attività di supporto nella zona centrale della città.

È stata presentata oggi, giovedì 16 aprile, la Casa della Comunità “hub” di via Assarotti 35, un edificio del'Ottocento in pieno centro città riqualificato per proporre un'offerta integrata di servizi sanitari, sociosanitari e amministrativi. Con questa struttura, salgono a 32 le Case di Comunità.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Asl Umbria 2, inaugurata nuova casa di comunità: "Tappa significativa per la sanità territoriale, avvicina le cure al cittadino”Inaugurata nella mattinata del 3 marzo a Fabro, la nuova sede della Casa della Comunità che ospita i servizi territoriali, di assistenza primaria e... Visite mediche senza prenotazione, inaugurata la nuova casa della comunitàÈ stata inaugurata oggi a Rivarolo la casa della comunità Celesia, in via Cambiaso 62 C, un nuovo presidio medico che punta a diventare un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inaugurata la Casa della Comunità di Riva del Garda; Sono realtà le Case della comunità nel sud pontino e il primo Ospedale di comunità; Casa della comunità, le porte sono aperte; Sanità, grande affluenza nelle 'Case della Comunità': quasi 300 accessi tra Pasqua e Pasquetta. Sanità ad Acate: inaugura la nuova Casa della ComunitàInaugura il 20 aprile la Casa della Comunità di Acate. Servizi CUP, ticket e specialistica nel nuovo polo finanziato dal PNRR ... quotidianodiragusa.it Vergato inaugura la nuova Casa della Comunità e un microscopio d’eccellenza per la chirurgia oculareVenerdì 17 aprile 2026 sarà una giornata molto importante per la comunità di Vergato e per tutto il territorio dell’Appennino bolognese. A partire dalle ore 10:00, in via dell’Ospedale 1, verranno inf ... sassuolo2000.it a Trieste la Casa della Comunità punta su assistenza sanitaria integrata e servizi più vicini ai cittadini - facebook.com facebook