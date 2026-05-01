Bologna vs Cagliari trentacinquesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentacinquesima giornata di Serie A 20252026, si affrontano Bologna e Cagliari in una sfida che può influenzare la classifica di fine stagione. I padroni di casa cercano punti per migliorare la loro posizione in chiave europea, mentre gli ospiti mirano a ottenere i punti necessari per mantenere la categoria. La partita si disputerà in uno stadio che ospita le gare del campionato italiano e sarà trasmessa su canali sportivi dedicati.

Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I felsinei devono provare a vincere per tentare l’assalto all’ultimo posto utili in chiave europea, ma devono fare i conti con i sardi in cerca degli ultimi punti salvezza. Bologna vs Cagliari si giocherà domenica 3 maggio 2026 alle ore 12.30 presso lo stadio Dall’Ara BOLOGNA VS CAGLIARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I felsinei devono tornare a correre per giocarsi tutte le chance di acciuffare il settimo ed ultimo posto utile per un piazzamento europeo. Dopo le due sconfitte consecutive contro Juventus e Roma, la squadra di Italiano ha bisogno di un filotto di vittorie per tentare il tutto per tutto.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Bologna vs Cagliari, trentacinquesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla FANTACALCIO 11ª Giornata: Indici Schierabilità, Probabili Formazioni, Pronostici e Chi Schierare Notizie correlate Sampdoria vs Monza, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Modena vs Frosinone, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie A, anticipi e posticipi della trentacinquesima giornata: Bologna in campo all’ora di pranzo; Pisa retrocesso in Serie B contro il Lecce se: le combinazioni che condannerebbero i toscani nell'anticipo di venerdì 1 maggio; Gli arbitri di Serie A, le prime designazioni di Tommasi dopo l'autosospensione di Rocchi: chi dirige le prossime partite; Bologna vs Cagliari, trentacinquesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla. Infortunio Cambiaghi, la nota del Bologna: intanto, verso il pienone contro il CagliariIl Bologna prepara la gara casalinga contro il Cagliari aggiornando contestualmente sull'infortunio di Nicolò Cambiaghi. europacalcio.it Bologna-Cagliari: probabili formazioni, statistiche e dove vederlaLo Stadio Renato Dall'Ara apre la domenica della 35ª giornata con il lunch match Bologna-Cagliari, in programma domenica 3 maggio 2026 alle ore 12:30. I ... lifestyleblog.it Centinaia in piazza a Bologna per la Global Sumud Flotilla, intercettata da Israele al largo di Creta - facebook.com facebook Eventi 1° maggio a Bologna e dintorni: il concerto in piazza Maggiore, Montagnola Republic x.com