Domani alle 15:00, la squadra Primavera del Bologna affronterà l’Inter a Milano in una partita valida per i playoff. Attualmente, i rossoblù si trovano al quinto posto in classifica e hanno due punti di vantaggio sui nerazzurri. La sfida rappresenta un momento importante nella corsa ai playoff per entrambe le squadre.

? Cosa sapere Bologna Primavera sfida l'Inter a Milano domani alle 15:00 per i playoff.. I rossoblù sono al quinto posto con due punti di vantaggio sui nerazzurri.. Domani alle 15:00 il Bologna Primavera sfida i giovani dell’Inter a Milano per un appuntamento decisivo che può determinare l’accesso ai playoff, con i rossoblù che puntano a consolidare la loro posizione in classifica. Il clima che si respira nelle stanze della squadra emiliana è quello di chi sa di avere le carte in regola per sferrare un colpo importante. La formazione guidata da Morrone arriva al match milanese carica di un entusiasmo alimentato da una striscia di risultati incredibile, avendo ottenuto sei utili consecutivi tra quattro successi e due pareggi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna Primavera: sfida decisiva all’Inter per i playoff

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