Bologna | il viaggio dei Becher tra architettura e sculture anonime

A Bologna, fino al 27 settembre, si può visitare la mostra dei Becher presso la Fondazione Mast. La mostra presenta una vasta documentazione fotografica che copre cinquant'anni di paesaggi industriali in Europa. Il percorso espositivo si concentra su architetture e sculture anonime, offrendo uno sguardo sul rapporto tra l’ambiente industriale e la fotografia. La mostra si inserisce nel quadro delle iniziative culturali della fondazione dedicata alla fotografia e all’arte contemporanea.

? Cosa sapere La Fondazione Mast di Bologna ospita la mostra dei Becher fino al 27 settembre.. Il percorso ricostruisce cinquant'anni di documentazione fotografica del paesaggio industriale europeo.. La Fondazione Mast di Bologna ospita fino al 27 settembre l’esposizione dedicata alla ricerca metodologica di Bernd e Hilla Becher, con un percorso che ricostruisce oltre mezzo secolo di documentazione visiva del paesaggio industriale. Il viaggio fotografico iniziato nel 1959 ha trasformato la percezione di strutture funzionali in oggetti d’arte, portando la coppia a percorrere territori tra Germania, Paesi del Benelux, Gran Bretagna, Francia e Italia, per poi estendersi verso il Nord America.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna: il viaggio dei Becher tra architettura e sculture anonime Notizie correlate ’Sculture anonime’. La fotografia industriale di Bernd e Hilla BecherAttorno al 1960 inizia il declino della fotografia industriale e sempre attorno all’inizio del decennio i fotografi tedeschi Bernd e Hilla Becher,... Sinagoghe: viaggio tra architettura e identità a MantovaGiulia Baczynski terrà una conferenza sulla storia e l’architettura delle sinagoghe venerdì 10 aprile, alle ore 21, nell’aula magna del liceo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 30 a Bologna; 5 motivi per visitare Grand Tour Italia; Un viaggio dall’Ottocento fino a oggi. Ecco tutti gli orari e cosa c’è da sapere; Agnès Varda, viaggio nell’immaginario di un’icona. Verso Roma-Bologna: il viaggio della speranza dei 3.435 rossoblùBOLOGNA – Erano in trentamila a maggio, saranno in 3435 stasera a riempire il settore ospiti. La città si muove ancora, pur in maniera ridotta rispetto alla finale di Coppa Italia di un anno fa. Una ... bologna.repubblica.it A scuola si fa un viaggio nel cuore dei libri: laboratori di scrittura per i più piccoliSono le aule delle scuole di Bologna a tenere a battesimo i laboratori di Un viaggio nel cuore dei libri, l'iniziativa nazionale con cui la casa editrice Gribaudo, parte del gruppo Feltrinelli, fest ... bologna.repubblica.it Eventi 1° maggio a Bologna e dintorni: il concerto in piazza Maggiore, Montagnola Republic x.com Un sesto di Bologna era fatta di conventi. Napoleone li cancellò in dieci anni. Non è una metafora. Quando Bonaparte entrò a Bologna nel 1797, dentro le mura c'erano 70 conventi. Occupavano 85 ettari su 540 totali — uno su sei metri quadrati di città era pro - facebook.com facebook