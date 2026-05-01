A Bologna si sono verificati disagi nella stazione ferroviaria a causa di uno sciopero indetto da Cgil, Cisl e Uil, coinvolgendo anche due esercizi commerciali nel centro cittadino. Secondo quanto comunicato, Cigar Spa ha contestato la mancanza di preavviso, evidenziando che l'ultimo contatto con i sindacati risale ad aprile 2025. La protesta ha causato tensioni tra i lavoratori e le aziende interessate.

? Cosa sapere Sciopero Cgil, Cisl e Uil mercoledì presso Burger King e Bar Scambio a Bologna.. Cigar Spa contesta l'assenza di preavviso dopo l'ultimo contatto sindacale di aprile 2025.. La stazione di Bologna è stata teatro di forti tensioni lo scorso mercoledì, quando lo sciopero presso il Burger King e il Bar Scambio ha costretto l’azienda Cigar Spa a definire l’accaduto come una vera e propria doccia fredda. L’episodio, avvenuto all’interno dell’area ferroviaria gestita da Grandi Stazioni Sps, ha il coinvolgimento diretto dei lavoratori delle due attività commerciali citate. La protesta, orchestrata dalle rappresentanze sindacali Cgil, Cisl e Uil del settore commercio, si è manifestata con modalità che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione nel luogo di lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, caos in stazione: sciopero e tensioni tra sindacati e azienda

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