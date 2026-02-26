Marcello Pera riunisce i meloniani per vincere il referendum contro i pieni poteri dell’Anm  

L’ex presidente del Senato spiega come comunicare con semplicità contro i giacobini dell'Associazione nazionale magistrati Altro che pieni poteri di Giorgia Meloni, se vince il No i pieni poteri ce li avrà l’Associazione nazionale magistrati: ore 19.45 del 24 febbraio, l’emiciclo di palazzo Madama si svuota, si riempie l’aula della commissione Difesa. I senatori di Fratelli d’Italia arrivano in blocco per ascoltare la lectio magistralis di Marcello Pera. L’ex presidente del Senato ha chiesto che si convocasse una riunione di gruppo per spiegare la portata del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Una “lezione” per sottolineare, tra l’altro, che se il 22 e il 23 marzo dovessero prevalere i voti contrari alla riforma costituzionale si arriverebbe ad una Repubblica giacobina dei magistrati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

