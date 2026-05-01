bohr ghetto

Arezzo impazzisce: tra vespe, biciclette e divieti. un si parcheggia manco ‘l pensiero! Arezzo, sprint finale: nominate anche le sedie. Comanducci valuta se parlare o mimetizzarsi tra le poltrone Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L .🔗 Leggi su Lortica.it

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