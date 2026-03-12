L’Hotel House di Porto Recanati è un enorme condominio che si presenta in condizioni di forte degrado e inagibilità. Costruito come un complesso residenziale, ospita oggi numerosi inquilini e si distingue per la sua struttura imponente. Le condizioni dell’edificio sono note da tempo e attirano l’attenzione per le sue problematiche di manutenzione e sicurezza.

L'Hotel House di Porto Recanati è un gigantesco condominio fatiscente e di fatto inabitabile: e però ci abitano duemila migranti, costretti tra le altre cose a fare moltissime scale L’Hotel House è un palazzo di 17 piani in cui vivono duemila migranti, isolati e in condizioni molto precarie. Si trova in una zona di campagna alla periferia meridionale di Porto Recanati, a poche decine di metri da uno svincolo della statale Adriatica e a un paio di chilometri dal centro di Recanati, nelle Marche. Ha la forma di una croce e 480 appartamenti tutti uguali, di 55 metri quadrati ciascuno e un terrazzino. La metà affacciano verso il mar Adriatico, che è a meno di un chilometro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il ghetto verticale

