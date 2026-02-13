Studente con nove insufficienze famiglia chiede 32mila euro per la bocciatura del figlio ma aveva rifiutato il PDP | il TAR respinge il ricorso e spiega perché la scuola non è responsabile

Un genitore ha chiesto 32 mila euro di risarcimento dopo che il figlio è stato bocciato, accusando la scuola di aver ignorato il Piano Didattico Personalizzato (PDP). La famiglia aveva rifiutato il PDP proposto, ma ora sostiene che la mancata attuazione di questo piano abbia causato il fallimento scolastico del ragazzo. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso, chiarendo che la scuola non è responsabile della bocciatura.