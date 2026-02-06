Israele ha bloccato gli aiuti di Music for Peace, che avevano seguito le istruzioni del governo. La popolazione nella Striscia di Gaza vive ormai in condizioni disastrose: le infrastrutture sono distrutte, c’è scarsità di cibo, acqua potabile e medicine. Gli aiuti internazionali arrivano a singhiozzo e non bastano a coprire le esigenze più urgenti. La situazione resta critica e senza un intervento rapido, rischia di peggiorare ulteriormente.

Proviamo con sempre più difficoltà a raccontare che la popolazione della Striscia di Gaza vive in condizioni umanitarie disastrose: infrastrutture distrutte, accesso limitato a cibo, acqua potabile, cure mediche e beni essenziali, con un sistema di aiuti internazionali che procede a singhiozzo e non riesce a rispondere ai bisogni più urgenti. In questo contesto drammatico, ogni ritardo, ogni ostacolo burocratico o politico, ogni blocco logistico si traduce in vite messe ulteriormente a rischio. E Israele lo sa bene. Secondo le ultime notizie, oltre 1,7 milioni di persone sono in condizioni di emergenza umanitaria e la fame è un problema devastante: oltre il 70% della popolazione soffre di insicurezza alimentare grave. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele blocca gli aiuti di Music for Peace, che ha agito come indicato dal governo: ora bisogna intervenire

