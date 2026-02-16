Sabotaggi dei treni Piantedosi convoca intelligence polizia e i vertici delle Ferrovie
Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato oggi vertici delle forze di polizia, dell’intelligence e dei Ferrovie dello Stato dopo aver scoperto che i sabotaggi ai treni, che hanno causato numerosi disagi nelle ultime settimane, sono stati pianificati e messi in atto da gruppi organizzati. Nelle ultime giornate, treni a Bologna, Pesaro e Roma sono stati presi di mira più volte, causando ritardi e disagi ai pendolari. Per cercare di fermare queste azioni, Piantedosi ha deciso di riunire tutte le figure coinvolte in un incontro urgente.
Bologna, Pesaro, Roma. Una escalation di sabotaggi che hanno mandato in tilt più volte negli ultimi giorni la circolazione dei treni e hanno spinto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a riunire attorno a un tavolo non solo i vertici delle forze di polizia e dell’intelligence, ma anche i referenti del Gruppo Ferrovie dello Stato. È in programma oggi pomeriggio al Viminale un Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro. Una riunione annunciata all’indomani dei due danneggiamenti sulla linea dell’Alta Velocità all’altezza della Capitale, segnalati sabato poco prima dell’alba. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
