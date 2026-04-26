Blocco ferrovie Alessandria-Piacenza | tre settimane senza treni

Dal 27 aprile al 17 maggio, i treni tra Alessandria e Piacenza saranno sospesi per tre settimane a causa di un blocco sulla linea ferroviaria tra SpinettaRivalta Scrivia e Tortona. La circolazione sarà interrotta in entrambe le direzioni, coinvolgendo il tratto tra le due località. Sono previsti percorsi alternativi e variazioni di orario per i passeggeri che utilizzano questa tratta.

? Cosa sapere Blocco treni Alessandria-Piacenza tra SpinettaRivalta Scrivia e Tortona dal 27 aprile al 17 maggio.. Lavori di impermeabilizzazione sul ponte dello Scrivia interrompono i servizi regionali e a lunga percorrenza.. Dalle 00:30 di lunedì 27 aprile fino alle 4:30 di domenica 17 maggio, la linea ferroviaria Alessandria-Piacenza subirà una sospensione totale del servizio tra SpinettaRivalta Scrivia e Tortona per lavori strutturali sul ponte che attraversa il torrente Scrivia. Rete Ferroviaria Italiana ha infatti programmato una serie di interventi tecnici volti all’impermeabilizzazione della passerella sopra il corso d’acqua di Tortona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco ferrovie Alessandria-Piacenza: tre settimane senza treni Notizie correlate Lavori sulla linea Alessandria-Piacenza, modifiche ai treni dal 27 aprile al 17 maggioImpermeabilizzazione del ponte sul torrente Scrivia di Tortona, modifiche alla circolazione per i lavori sulla linea Alessandria Piacenza dal 27... Leggi anche: Ferrovie, circolazione sospesa per tre giorni alle stazioni di Piacenza e Codogno Contenuti e approfondimenti Lavori sulla linea Alessandria-Piacenza, modifiche ai treni dal 27 aprile al 17 maggioI treni del Regionale di Trenitalia della tratta sono limitati a Tortona e ad Alessandria, previste corse con bus: tutte le modifiche ... ilpiacenza.it Lavori lungo la linea Alessandria – Piacenza, ecco cosa cambia dal 27 aprile al 17 maggioModifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza per i lavori infrastrutturali programmati dal 27 aprile al 17 maggio 2026 sulla linea ... piacenzasera.it