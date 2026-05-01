Blitz dei Nas al mercato | controlli su settore alimentare e strutture

Nella giornata di oggi, i Nas hanno avviato una serie di controlli presso il mercato di Maddaloni, concentrandosi sia sul settore alimentare che sulle strutture presenti nell’area. Dopo le ispezioni recenti al mercato ortofrutticolo, i militari dell’Arma, supportati dall’Asl di Caserta, hanno effettuato verifiche presso la fiera settimanale di via Matilde Serao. L’attività ispettiva prosegue senza interruzioni per tutta la giornata.

Controlli serrati nelle aree mercatali di Maddaloni, dove l’attività ispettiva prosegue senza sosta. Dopo i recenti interventi al mercato ortofrutticolo, i carabinieri del Nas, con il supporto dell’Asl di Caserta, hanno effettuato verifiche alla fiera settimanale di via Matilde Serao.L’operazione.🔗 Leggi su Casertanews.it

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