A Salerno, Avellino e Benevento, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno effettuato controlli nel settore alimentare, sospendendo tre attività produttive e sequestrando circa un quintale di alimenti. Le operazioni hanno coinvolto diverse aziende e negozi, con verifiche su conformità e sicurezza dei prodotti alimentari. Le misure sono state adottate in seguito a controlli di routine e ispezioni sul territorio.

Sospese tre attività produttive e sequestrati un quintale di alimenti. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno, nell’ambito di una mirata strategia di controllo volta alla tutela della sicurezza alimentare, hanno ispezionato diverse attività produttive e commerciali nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le operazioni, condotte con il supporto del personale delle competenti ASL, hanno portato alla sospensione di tre opifici e al sequestro di ingenti quantitativi di prodotti alimentari non conformi. Nell’Agro Nocerino-Sarnese, in provincia di Salerno, è stata disposta la sospensione immediata di un panificio per gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui la presenza di infestanti, sporco diffuso e deterioramento delle pareti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Salerno, Avellino e Benevento: Controlli del Nas nel settore alimentare

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