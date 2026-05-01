L'allenatore ha commentato l'incontro, sottolineando che la squadra ha mantenuto la solita energia, ma con maggiore razionalità. Ha aggiunto che, con un pareggio, ci sono ancora possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti. Durante la conferenza stampa, ha spiegato che queste sono le partite che tutti vorrebbero affrontare, senza però offrire ulteriori dettagli sulle strategie o sui giocatori coinvolti.

"Queste sono le partite che tutti vorrebbero giocare - ha spiegato Bisoli nella conferenza stampa pre derby - Sappiamo che ci sarà molta tensione e che per noi può valere un’intera stagione, ma vogliamo assolutamente continuare a inseguire il nostro obiettivo che sono i playout: serve un risultato positivo". Quindi non crede sia obbligatorio vincere? "Sarebbe molto strano se in una giornata si ribaltassero tutti i pronostici. Anche ottenendo un pareggio ci potremmo giocare le nostre chance nell’ultima con la Sampdoria, ma è inutile fare calcoli. L’intelligenza artificiale ci ha sempre messi ultimi e retrocessi direttamente, invece la fiammella è ancora accesa".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bisoli: la solita carica, ma con razionalità: "Con il pari potremmo sperare ancora"

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