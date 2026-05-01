Bisceglie ucciso un cameriere durante una sparatoria in un locale

Un uomo di 62 anni è morto nel corso di una sparatoria avvenuta il 30 aprile in un locale di Bisceglie, lungo via Mauro Storelli. La vittima era un cameriere e l'agguato ha coinvolto anche il titolare dell’attività. La Direzione Distrettuale Antimafia di Bari sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali disponibili.

? Cosa sapere Lino Pizzi, 62 anni, ucciso da una sparatoria in via Mauro Storelli a Bisceglie.. La DDA di Bari indaga sull'agguato avvenuto il 30 aprile contro il titolare.. Lino Pizzi, un cameriere di 62 anni senza precedenti penali, è morto la sera del 30 aprile intorno alle ore 21:00 a Bisceglie dopo una sparatoria avvenuta in via Mauro Storelli, dove due uomini con il volto coperto hanno aperto il fuoco all’interno di un ristorante colpendo mortalmente l’uomo che si trovava lungo la traiettoria dei proiettili. Il sangue versato nel cuore del centro, a soli cento metri dal Palazzo di Città e vicino all’ufficio postale, ha squarciato la quiete della serata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bisceglie, ucciso un cameriere durante una sparatoria in un locale Notizie correlate Cameriere ucciso per sbaglio in un locale di BisceglieBisceglie, 30 aprile 2026 – Si chiamava Angelo Pizzi l'uomo di 62 anni ucciso questa sera in un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese. Bisceglie, sparatoria in una discoteca: ucciso un uomo di 43 anniUn uomo di 43 anni, Filippo Scavo, è morto questa notte dopo essere stato ferito da un colpo di pistola in una discoteca di Bisceglie. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Omicidio in ristorante a Bisceglie, vittima uccisa per errore: era un cameriere; Bisceglie, sparatoria in un ristorante. Ucciso un cameriere 62enne; Bisceglie, agguato in un ristorante: cameriere ucciso a colpi di pistola | Un errore, i proiettili erano destinati al titolare; Bisceglie, far west in un ristorante del centro. Sparati 15 colpi, un cameriere ucciso per errore VIDEO. Omicidio in un ristorante a Bisceglie: morto un cameriere, ipotesi scambio di personaOmicidio in un ristorante a Bisceglie: un dipendente del locale è stato ucciso durante un agguato armato, probabilmente non era il vero obiettivo dei killer. notizie.it Bisceglie, agguato in un ristorante: ucciso un cameriereBISCEGLIE (BARLETTA ANDRIA TRANI) – Un uomo è stato ucciso in un ristorante a Bisceglie, in Puglia. La vittima si chiamava Angelo Pizzi e aveva 62 anni, era un dipendente del locale, un cameriere. livesicilia.it Bisceglie, spari in un ristorante: ucciso un uomo per errore Angelo Pizzi, 62 anni, è la vittima del raid armato in pieno centro, almeno 15 colpi esplosi. Ipotesi errore, indaga la DDA di Bari - facebook.com facebook Uomo ucciso a colpi di pistola in un ristorante di Bisceglie #bari x.com