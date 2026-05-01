Bisceglie ucciso un cameriere durante una sparatoria in un locale

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 62 anni è morto nel corso di una sparatoria avvenuta il 30 aprile in un locale di Bisceglie, lungo via Mauro Storelli. La vittima era un cameriere e l'agguato ha coinvolto anche il titolare dell’attività. La Direzione Distrettuale Antimafia di Bari sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali disponibili.

? Cosa sapere Lino Pizzi, 62 anni, ucciso da una sparatoria in via Mauro Storelli a Bisceglie.. La DDA di Bari indaga sull'agguato avvenuto il 30 aprile contro il titolare.. Lino Pizzi, un cameriere di 62 anni senza precedenti penali, è morto la sera del 30 aprile intorno alle ore 21:00 a Bisceglie dopo una sparatoria avvenuta in via Mauro Storelli, dove due uomini con il volto coperto hanno aperto il fuoco all’interno di un ristorante colpendo mortalmente l’uomo che si trovava lungo la traiettoria dei proiettili. Il sangue versato nel cuore del centro, a soli cento metri dal Palazzo di Città e vicino all’ufficio postale, ha squarciato la quiete della serata.🔗 Leggi su Ameve.eu

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