cameriere ucciso per sbaglio in un locale di bisceglie

Un uomo di 62 anni è stato accidentalmente ucciso questa sera in un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese. La vittima si chiamava Angelo Pizzi e l'incidente è avvenuto durante un episodio che coinvolge il personale del locale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c'è stato nulla da fare. La vicenda è al centro di un'inchiesta da parte delle autorità competenti.

Bisceglie, 30 aprile 2026 – Si chiamava Angelo Pizzi l'uomo di 62 anni ucciso questa sera in un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese. Era un dipendente del locale, un cameriere, e sarebbe stato ucciso per errore perché si trovava lungo la traiettoria dei proiettili che erano invece destinati al titolare del locale. Diversi, pare una quindicina, i colpi di arma da fuoco sparati da due persone che avevano i volti coperti e hanno fatto irruzione nel ristorante per poi fuggire subito dopo l'agguato. Le indagini dei carabinieri della locale tenenza e del nucleo investigativo coordinati dalla Dda di Bari. Il delitto potrebbe essere collegato all' omicidio di Filippo Scavo, assassinato a colpi di arma da fuoco lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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