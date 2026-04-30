Sparatoria in un ristorante a Bisceglie | uomo ucciso a colpi di pistola tra i clienti forse colpito per errore

Nella serata di ieri, un uomo è stato colpito mortalmente da alcuni proiettili all’interno di un ristorante a Bisceglie. La vittima, un dipendente del locale, si trovava tra i clienti quando è stato raggiunto dai colpi di pistola. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo potrebbe essere stato colpito per errore, trovandosi nel percorso dei proiettili durante lo scontro a fuoco che si è verificato all’interno del locale. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

La vittima è un dipendente del locale e l'ipotesi è che l'uomo si sia trovato lungo la direttrice dei colpi e sia stato raggiunto dai proiettili per errore. Per clienti e avventori si è trattato comunque di attimi di terrore.🔗 Leggi su Fanpage.it

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