Bisceglie dopo l’omicidio | Spina chiede un commissario prefettizio

A Bisceglie, il 1 maggio 2026, un lavoratore è stato ucciso mentre svolgeva le sue attività nel centro della città. La notizia ha portato alla richiesta di un commissario prefettizio da parte di un rappresentante locale, in risposta alla grave vicenda. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dei fatti. La comunità è in attesa di aggiornamenti ufficiali sulle indagini in corso.

? Cosa sapere Bisceglie, 1 maggio 2026: un lavoratore viene ucciso durante le attività lavorative nel centro.. L'ex sindaco Francesco Spina chiede al Prefetto la nomina di un commissario straordinario.. Bisceglie, venerdì 1 maggio 2026: l’ex sindaco Francesco Spina chiede l’intervento immediato di un commissario prefettizio dopo la sparatoria avvenuta ieri sera nel centro cittadino che ha ucciso un lavoratore innocente. Il sangue versato ieri sera tra le strade della città ha aperto una ferita profonda nella comunità locale. Un cittadino, impegnato nelle normali attività lavorative, ha perso la vita in un episodio di violenza che ha scosso le fondamenta del tessuto sociale biscegliese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bisceglie, dopo l’omicidio: Spina chiede un commissario prefettizio Notizie correlate Masi, dopo le dimissioni del sindaco il Prefetto nomina il commissario prefettizioPer la provvisoria amministrazione del Comune, in attesa del decreto di scioglimento del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica, incarico... Sospensione Consiglio comunale di Salerno e nomina Commissario prefettizioIl Prefetto di Salerno Francesco Esposito, preso atto che le dimissioni dalla carica di Sindaco di Salerno, presentate da Vincenzo Napoli il 16... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Omicidio in ristorante a Bisceglie, vittima uccisa per errore: era un cameriere; Omicidio di Angelo Pizzi nel ristorante di Bisceglie, 61enne ucciso a colpi di pistola mentre lavorava; Bisceglie, nella Spaghetteria ucciso un innocente: una vendetta di mafia per l'omicidio in discoteca; L’omicidio in discoteca a Bisceglie era stato pianificato. Sos sicurezza, vertice in prefettura. Omicidio di Angelo Pizzi nel ristorante di Bisceglie, 61enne ucciso a colpi di pistola mentre lavoravaL'omicidio di Angelo Pizzi è avvenuto in un locale di Bisceglie: non è ancora chiaro se si sia trattato di una lite o di un agguato: 2 uomini in fuga ... virgilio.it Omicidio in un ristorante a Bisceglie: morto un cameriere, ipotesi scambio di personaOmicidio in un ristorante a Bisceglie: un dipendente del locale è stato ucciso durante un agguato armato, probabilmente non era il vero obiettivo dei killer. notizie.it +++ SPARATORIA A BISCEGLIE: UCCISO UN UOMO IN UN RISTORANTE+++ Ancora una sparatoria a Bisceglie: un uomo è morto dopo essere stato colpito da diversi colpi d’arma da fuoco all’interno di un ristorante in pieno centro. L’allarme è scattato intorn - facebook.com facebook Uomo ucciso a colpi di pistola in un ristorante di Bisceglie #bari x.com