Masi dopo le dimissioni del sindaco il Prefetto nomina il commissario prefettizio
Il Prefetto di Padova ha nominato un commissario straordinario dopo le dimissioni del sindaco di Masi, Cosimo Galassini, annunciate a fine gennaio 2026 per motivi di salute. La decisione arriva in un momento di incertezza amministrativa, poiché il Comune si prepara a gestire le prossime elezioni comunali. Il commissario prenderà il posto di Galassini fino alla nomina del nuovo sindaco. La città si trova ora in una fase di transizione, in attesa di stabilizzare la guida amministrativa.
Per la provvisoria amministrazione del Comune, in attesa del decreto di scioglimento del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica, incarico al viceprefetto vicario dr. Luigi Vitetti Il Comune di Masi (Padova) è attualmente in una fase di transizione amministrativa a seguito delle dimissioni del sindaco Cosimo Galassini, annunciate a fine gennaio 2026, per motivi di salute. Per questo motivo il Prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco, ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale di Masi ed ha nominato commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune, in attesa del decreto di scioglimento del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica, il viceprefetto vicario dr.
