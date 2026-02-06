Sospensione Consiglio comunale di Salerno e nomina Commissario prefettizio

Questa mattina il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha firmato la sospensione del Consiglio comunale dopo che Vincenzo Napoli si è dimesso da sindaco il 16 gennaio. Le dimissioni sono diventate definitive perché non sono state revocate entro 20 giorni. Ora il Comune si trova senza amministrazione e il Prefetto ha nominato un commissario straordinario per gestire la città fino alle nuove elezioni. La decisione segue le procedure previste e segna un passo importante per il futuro amministrativo di Salerno.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, preso atto che le dimissioni dalla carica di Sindaco di Salerno, presentate da Vincenzo Napoli il 16 gennaio 2026, sono divenute efficaci ed irrevocabili poiché è trascorso il termine di 20 giorni senza che siano state revocate, ha disposto stamattina la sospensione del Consiglio comunale di Salerno e ha dato avvio al suo scioglimento, come previsto dell'art. 141 del T.U.E.L.. Per la provvisoria gestione dell'Ente, con il provvedimento di sospensione è stato contestualmente nominato Commissario prefettizio il Prefetto a riposo dott.

